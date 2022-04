Nueva generación. Está claro que uno de los grandes aciertos de Gustavo Alfaro en la Selección de Ecuador ha sido el recambio de jugadores que ha implementado. Lo demostró en sus primeros pasos en las Eliminatorias a Qatar 2022, lo ratificó en la Copa América de Brasil 2021 y lo consolidó en la recta final de la clasificación.

Nuevos jóvenes, que apenas estaban dando sus primeros pasos como profesionales, fueron llamados a representar a La Tri y superaron las expectativas. No obstante, de ese recambio también formaron parte (y fueron protagonistas) jugadores más experimentados. El mejor ejemplo de eso es el de Hernán Galíndez, quien los años en Universidad Católica fueron claves para el llamado de Alfaro.

En una entrevista con Bolavip, el hoy arquero de Universidad de Chile habló justamente de la Selección de Ecuador. Una de las preguntas que respondió fue cuál fue, para él, el partido clave de La Tri en las Eliminatorias para clasificar a la próxima Copa del Mundo. No dudó ni por un momento su respuesta.

"El partido que ganamos acá en Chile", empezó diciendo el arquero de 35 años. "Primero, cuando hacemos el gol rápido, el gol que hace Pervis Estupiñán. Después lo echan a Arturo (Vidal) y al ratito se lesiona Alexis (Sánchez). Yo estaba sentado al lado de Robert Arboleda en el banco de suplentes y le dije: 'Hermano, estamos adentro del Mundial'", agregó Galíndez.

Además, comentó: "Ese día la suerte la tuvimos de nuestro lado y Chile no tuvo suerte. Ese día cuando terminó el partido, que estaban todos festejando, yo me acuerdo que me senté a mirarlos a mis compañeros festejar y ese día sentí que estábamos adentro del Mundial. Todavía faltaban ganar partidos, conseguir muchos puntos, pero ese día sentí que estábamos adentro del Mundial".

Por último, sentenció respecto a lo que significaba también el duelo ante Chile desde la previa: ser visitante ante uno de los rivales directos en un país donde el conjunto nacional nunca había logrado ganar por Eliminatorias. "Nosotros sabíamos que era durísimo. El otro día que fui a la cancha de la Católica, me acuerdo de ver todo rojo el estadio, la entrada a la cancha fue espectacular, pero ese día estuvo de nuestro lado la suerte", aseguró Galíndez, quien, ahora, está a las puertas de lo que sería su primer Mundial.