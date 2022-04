Pese a tener 35 años, Hernán Galíndez ha defendido pocas camisetas en su carrera. También esto habla de su estabilidad y madurez, siendo un futbolista que ha echado raíces en los lugares que le ha tocado estar y pese a la tranquilidad que le daba ser un ídolo en la Universidad Católica de Ecuador, decidió aceptar el desafío de venir a Universidad de Chile por las ganas que tenía de jugar en un equipo grande.

El portero titular de la U nació en Rosario, una de las ciudades más futboleras del mundo, creció conociendo una de las rivales más extremas: la de Central y Newells. Él defendió el arco canalla y el técnico que lo hizo debutar fue Pablo Vitamina Sánchez.

Galíndez accede a conversar con Bolavip luego de dos semanas duras para la U, donde perdieron con la UC y con Coquimbo Unido, por lo que los ánimos no están bien, pero el portero se hace un tiempo para graficar el momento que viven los azules y dejar en claro que están luchando para salir de este oscuro momento.

¿Cuál es el balance que hace de su estadía en Chile?

Es difícil responder esa pregunta. El fútbol es un deporte en conjunto y uno no puede decir que está haciendo las cosas bien, si no están bien las cosas grupalmente. En eso está claro que hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Mis actuaciones creo que han sido por lo menos buenas, también por supuesto hay cosas que mejorar individualmente, pero eso lo considero siempre, el rendimiento mío sea muy bueno, igual siempre encuentro cosas para mejorar.

Más allá de su aceptable rendimiento, no es menos cierto que el equipo sigue perdiendo y, por lo tanto, el arquero siempre estará en la mira.

Hay todavía mucho por delante, hay que tratar de enfocarse en lo que viene más adelante y esperando poder corregir las cosas que hemos hecho mal y devolverle el protagonismo al equipo, que creo que hoy es lo que no tenemos, pero sí creo que tenemos mucho plantel y muchos jugadores para hacer esto así que de alguna manera estoy tranquilo porque tenemos material, pero por supuesto ocupado de mejorar esto lo antes posible.

¿Por qué decide venir a Chile si estaba cómodo en Ecuador, estaba más cerca de su selección y en un club donde era ídolo indiscutido?

Primero la oportunidad de poder jugar en un equipo tan grande como este, jugue 10 años en el mismo equipo en Ecuador y era una oportunidad muy linda de poder cambiar de país por lo menos por unos años, de tener la oportunidad de jugar en la U me llamó mucho la atención, me sorprendió y me puso feliz, eso por la parte deportiva.

¿Y en lo personal?

En la parte humana me motivó el tema de estar un poco más cerca de Argentina, de poder tener a la familia un poco más cerca de lo que era Ecuador y bueno, un poco de esas dos cosas, entendiendo también que el cambio no iba hacer fácil, que iba haber un proceso de adaptación que todavía lo estoy haciendo, pero bueno con tranquilidad y a pesar de todo trato de disfrutar de poder estar en un equipo tan grande, de poder jugar siempre con tanto público, con tanto apoyo de parte de nuestra hinchada, es algo muy lindo y trato de disfrutarlo porque considero que ya lo he dicho una vez, jugar en este tipo de equipos no es para cualquiera y hoy me siento un privilegiado de poder hacerlo, pero bueno teniendo la

responsabilidad de tener que rendir siempre.

¿Siente que estos años donde Universidad de Chile ha peleado por no descender comienza a ser una mochila pesada para ustedes?

No sé si cargar con una mochila, pero si se nota el estrés, se nota eso de tener más que nada de la hinchada o de los jugadores que estuvieron los años anteriores hablan de lo mal que la pasaron, de lo duro que fue, la hinchada te lo dice que no quieren otra vez tener que pasar por ese tipo de momentos, en el último partido del año pasado salvarse a dos minutos de que termine el partido, entonces eso es algo que la gente y que los jugadores que estuvieron antes lo sienten y hay una especie de estrés, de malos recuerdos que por supuesto uno trata de no contaminarse con ese tipo de cosas, pero si te lo hacen saber muy seguido. Pero bueno, este es un año nuevo y confiamos en que no va tener que ser así, que no tenemos que pensar en lo que pasó anteriormente, sino en lo que estamos viviendo hoy y tratar de como te decía antes, tratar de mejorar y que el fin de año sea mucho mejor que los años anteriores.

En ese sentido los medios y redes sociales comienza de a poco a vincular a la U con los puestos de descenso otra vez ¿Consume ese contenido?

No, yo la verdad es que no estoy usando Twitter hasta hace varios meses, lo dejé de lado, hoy manejo nomás mi Instagram, pero también tengo a una persona que se encarga de las publicaciones y ese tipo de cosas, entonces no soy de estar leyendo comentarios, la verdad es que no lo necesito, soy el primero que sé cuando atajó bien y atajó mal, no necesito que nadie me lo diga, entonces no soy de consumir. Si por supuesto leo noticias y leo resultados, miro partidos, pero por un tema de aprendizaje y de conocer a los rivales, pero no estoy consumiendo los comentarios de la gente porque no creo que eso haga bien.

¿Le afecta la crítica?

La verdad no creo en la crítica como tampoco creo en el elogio, no pasa mi carrera por ahí, no me creo cuando uno está bien te hacen creer que eres el mejor del mundo y cuando estás mal, te hacen creer que eres el peor, entonces eso es peligroso de lo dos costados, entonces trato de alejarme, trato de estar siempre en el medio, de entender que van haber partidos buenos y partidos malos, errores y virtudes, pero uno más que nadie tiene que saber cuando hace las cosas bien, cuando hace las cosas mal y ahí es más tratar de mejorar y tratar de seguir haciendo las cosas cuando son adecuadas, pero no soy una persona de estar leyendo porque no lo necesito tampoco.

¿Ha sentido una crítica desmedida contra usted?

A mi se me criticó antes de llegar al club, mucha gente habló mal de mi antes de llegar al club, entonces es algo que ya sé como es, lo entiendo y lo acepto, no me hace tambalear, no me hace dudar de mí. Tengo más de 400 partidos jugados y sé que, siempre digo lo mismo ‘cuando gana, gana el equipo y cuando pierde, pierde el arquero’, entonces hace mucho que lo entendí y trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, no solamente por la U, que es el equipo en donde yo juego y que hoy me paga el sueldo, sino que también por la Selección, que es donde yo tengo mi objetivo deportivo más grande de mi carrera lo tengo este año en noviembre y se que tengo que rendir en la U para ser una opción para ir al Mundial. Entonces entiendo cómo es esto, se que es un club en el cual mucha gente habla, sé que mi llegada al club como te dije antes, mucha gente no estaba de acuerdo, pero bueno, yo no obligue a nadie que me contraten y estoy tranquilo con lo que se que soy yo, eso no me lo va hacer dudar ni cambiar nadie.

¿Duele aún el clásico perdido en el Monumental? digo por la forma más que nada...

Si, por supuesto, golpeó muchísimo, dolió mucho, porque como decís vos, aparte del resultado, nuestro rendimiento fue muy malo de todos y por supuesto que fue justo el partido más importante del año, salieron todas las cosas mal. También hay que decir que, y no para sacarnos culpa, pero el primer gol es un rebote, un desvío, el segundo gol también yo la termino tocando y pega en el travesaño y queda el rebote ahí. No tuvimos, a veces en el fútbol hay que hablar de cuota de suerte, tanto cuando se gana como cuando se pierde, pero si por lo menos en los dos primeros goles tuvimos una cuota de suerte en contra y eso por supuesto que cambió el partido, pero bueno entiendo el enojo, yo lo digo siempre igual, yo nací en Rosario y el clásico de Rosario Central contra Newells es el partido más importante del año y

se como se vive, entiendo lo que es. Pero bueno, las cosas salieron muy mal, como ninguno de nosotros hubiese deseado que sea, pero fue así y hay que tratar de que eso quede en el pasado, ya habrá tiempo de volver enfrentar a Colo Colo como al resto de los rivales, pero bueno, uno no puede quedarse enganchado en esa derrota porque sería muy malo para todos.

¿Cómo ve a Santiago Escobar en este difícil momento?

Dolido como todos, con bronca, pero sí con muchas ganas de salir adelante, de encontrar el mejor funcionamiento del equipo, ha cambiado cosas que antes no había hecho para tratar de encontrar el mejor funcionamiento, hoy estamos jugando con un estilo que al inicio no lo estábamos haciendo y eso creo que habla de que está buscando las soluciones para corregir esto que estamos viviendo.

¿Está su entrenador con la misma energía y fuerza de cuando llegó a la U?

Santiago (Escobar) está con fuerza, yo lo veo como te digo dolido, con bronca pero con ganas de revertir esta situación como todos.

Esos cambios tácticos que ha hecho ¿le vienen bien al equipo o los confunden?

“Creo que es importante, yo con Santiago (Escobar) trabajé cuatro años en Ecuador y nunca ocupó el estilo de juego que está jugando hoy, me parece que eso es bueno porque a veces los técnicos deben adaptarse al plantel que tienen y hoy entendió que el plantel que tiene o los jugadores que tienen no son los mismos que tenía en Ecuador y tuvo que cambiar el sistema. Está tratando de buscar soluciones, no quiere decir que un estilo sea bueno u otro estilo sea malo, son gustos, pero si está bueno que entienda él que lo que estamos haciendo no está saliendo bien y de qué manera lo corregimos y creo que eso lo está haciendo y creo que es importante tratar de entre todos buscar la solución a todo esto.

¿Cómo salen de esta mala racha?

Yo no creo en las malas rachas o en las buenas rachas, en lo que yo creo es en la confianza o en la falta de confianza, entonces hoy está claro que nuestra confianza no está donde quisiéramos nosotros que esté, entonces cualquier partido se nos hace complicado, cualquier rival se nos hace duro, tenga el nombre que tenga y esté en la posición de la tabla que esté.

Eso queda graficado en el partido de la fecha anterior, donde lo terminan perdiendo en el último minuto

El otro día en el partido contra Coquimbo me parece que si fuera realmente justo el fútbol al 100%, cosa que no es, me parece que un justo ganador hubiésemos sido nosotros porque creamos muchas situaciones de gol y en la última jugada del partido lo terminamos perdiendo, pero bueno cuando uno está en estos momentos duros y en estas malas racha que habla siempre la gente, pasan este tipo de cosas, que uno puede jugar bien, porque creo que el otro día se jugó muy bien y igual las cosas no salen.

Como jugador experimentado de este plantel y considerando que hay muchísimos jugadores jóvenes ¿Los aconseja, actúa como un tutor?

Sí, trato de hacerlo con los que que me lo permiten, no soy una persona de acercarme si es que no siento que del otro lado me necesiten, no soy de imponer cosas, pero si me encanta hablar con los jóvenes, me encanta que entiendan un poco lo que hablábamos de las críticas y los elogios.