Uno de los grandes candidatos a llegar a la selección de Ecuador es Guillermo Almada, quien ya va sonando para llegar a varios equipos, pero al final no se ha movido a ninguno. El DT uruguayo confirmó que sí tuvo contactos con otras selecciones.

+ ¿Cuánto? En Emelec revelan que han perdido una 'fortuna' por las sanciones

+ ¡De los más caros de la historia!: Esto le pedirá el Brighton al Arsenal por Moisés Caicedo

+ ¿Reemplaza a Enner?: Fenerbahce llega a un acuerdo con seleccionado ecuatoriano

En una entrevista con Carve Deportiva, Guillermo Almada confirmó que sí lo llegaron a buscar desde la selección de México, pero no desde Uruguay. El DT suena para venir a 'La Tri', no obstante, no confirmó que FEF lo buscara solo habló de otros países.

"La realidad es que sí hemos tenido contactos con México y otras selecciones, pero con la de Uruguay, en ningún momento", reveló el DT.

¿Llegará a Ecuador?

Almada tiene una cláusula de liberación que no tendría ningún costo para vincularse a una selección, el técnico también por su gran pasado en Ecuador es una opción para 'La Tri', sin embargo, el acuerdo estaría lejos de cerrarse, tras el gran presente del DT en México.

Guillermo Almada es opción para Ecuador junto a entrenadores como Sebastián Beccacece, Paulo Bento, entre otros, el uruguayo es del gusto de muchos aficionados en el país, no obstante la última decisión la tendrá FEF, que también estaría limitada por su presupuesto.