La Selección de Ecuador Sub-20 ultima detalles para lo que será el próximo mundial de la categoría a disputarse en Argentina. 'La Tri' aún no anuncia los nombres de los convocados, aunque ya algunos nombres se han confirmado y otros descartado.

Entre los que ya se han confirmado para estar en el Mundial Sub-20 son Nilson Angulo, delantero tricolor que milita en el Anderlecht y que estará disponible para 'La Tri'. Además, también se oficializó que Maiky de la Cruz estará el Sub-20.

Este jueves 4 de mayo de 2023 se reveló en una entrevista con xDoTeS que uno de los centrales ecuatorianos que juega en Europa, Diego Almeida, no se ve en este mundial. El joven central del FC Barcelona reveló que no lo ha contactado el DT y lo más probable es que no sea convocado.

Con Bran estaba todo hablado

El futbolista del FC Barcelona también reveló que con el ex entrenador de Ecuador Sub-20, Jimmy Bran, ya estaba todo hablado, no obstante, con Miguel Bravo no hay ningún contacto y el jugador no estaría en el próximo mundial en Argentina.