El gran nivel que viene mostrando Gonzalo Valle a lo largo del 2022 hizo que Gustavo Alfaro se fije en él para darle una oportunidad en la Selección Ecuatoriana. Valle fue convocado para el microciclo de arqueros que se llevará a cabo esta semana, para así poder ganarse un puesto de cara a los amistosos de septiembre.

Alfaro está tratando de buscar variantes en el arco, ya que Hernán Galíndez y Alexander Domínguez, titulares durante las Eliminatorias, no pasan por un buen momento. Los planes del DT de 'La Tri' con Valle casi se frustran, ya que salió lesionado en el Técnico Universitario vs Guayaquil City, pero la molestia física no fue grave para fortuna del jugador.

Guayaquil City informó que Gonzalo Valle sufrió una contusión ósea, lo cual no es grave. Se temía que el portero ecuatoriano haya tenido una lesión en la rodilla, algo que fue descartado. Ahora el ecuatoriano de 26 años se incorporará a los trabajos del microciclo en las próximas horas, donde será observado por Alfaro.

Valle está pasando por un gran momento futbolístico y se ha ganado la etiqueta de mejor arquero del campeonato ecuatoriano. Ahora espera convencer al cuerpo técnico de la Selección Ecuatoriana para tener posibilidades de ser parte de las próximas convocatorias y llegar a jugar el Mundial.