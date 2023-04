La llegada del español Félix Sánchez a la selección ecuatoriana de fútbol, abrió nuevas oportunidades a otros futbolistas que estaban borrados por Gustavo Alfaro durante el ciclo anterior.

En la primera convocatoria para los amistosos ante Australia, fue el turno de Junior Sornoza, quien tras su expulsión ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas no volvió a tener llamados a la tricolor. En este caso, Pool Gavilanez insiste por el llamada a Miguel Parrales.

"Ojalá sea convocado, porque Miguel se lo merece, luego es decisión del entrenador. Es el goleador de la actual LigaPro con nueve goles en siete encuentros, eso es una buena marca. Esperamos que puedan llamarlo," argumentó el entrenador.

"De los 11 goles que hemos hecho, nueve lo has hecho Parrales. Sé que han preguntado por él cuando no ha sido goleador del torneo nacional y ahora que lo está siendo. Todos los equipos buscan goleador, no solo aquí en Ecuador. Yo creo que en junio Miguel va a recibir muchos llamados y Guayaquil City como siempre va a hacer lo mejor para el jugador," aseveró.