La doble fecha de Eliminatorias que se jugará esta semana será clave para las aspiraciones de la Selección Ecuatoriana. Los dirigidos por Gustavo Alfaro están cerca de llegar al Mundial de Qatar 2022, pero todavía deben sumar cuatro puntos para asegurar su presencia, algo que esperan conseguir frente a Brasil y Perú.

El viernes se dieron a conocer los 28 convocados para enfrentar los partidos frente a la 'Canarinha' y los 'Incas', algo que dio mucho de qué hablar entre los hinchas de 'La Tri'. Ecuador recuperó varios jugadores que estaban en duda por lesión o por haberme estado contagiados de COVID-19 en las últimas semanas.

Alfaro convocó los mejores jugadores disponibles, pero hay varios que no podrán estar presentes por lesión y otros por no entrar en la consideración del DT. Byron Castillo y Jeremy Sarmiento son los grandes ausentes que tiene 'La Tri'. El futbolista de Barcelona SC fue desafectado por no estar recuperado de su operación, mientras que Sarmiento sigue en un largo proceso de recuperación.

Una ausencia que sorprendió a todos es la de José Hurtado, quien fue figura con Independiente del Valle en 2021 y es uno de los laterales derechos ecuatoriano con mejor presente. Junior Sornoza tampoco fue tenido en cuenta, a pesar de que no se cuenta con muchos jugadores en su posición, algo que fue muy cuestionado por los aficionados de Ecuador.