La gran participación de Ecuador en las Eliminatorias CONMEBOL provocó que los hinchas vuelvan a encariñarse con 'La Tri' y las expectativas crezcan. Los dirigidos por Gustavo Alfaro están muy cerca de conseguir un cupo directo a Qatar 2022, y salvo un catástrofe deportiva, tendrá que jugar el repechaje.

Jaime Iván Kaviedes, jugador histórico de la Selección Ecuatoriana, dio una entrevista para DirecTV, en la que elogió al 'Equipo de Todos' y reveló sus expectativas para el Mundial. "Veo a Ecuador ganador, vamos despacio, y ahí en el camino veremos hasta donde podemos llegar, quiero ver a la Tri ganador", inció 'el Nine'.

"En el mundial mínimo a octavos tenemos que quedar, yo participo en un torneo quiero ser campeón, otros van a pasear, pero nosotros no tenemos esa mentalidad, pero si la tenemos hay que cambiarla. Los partidos no se juega como sea, se la juega con argumentos; la presión solo la hay si no estas preparado", continuó el ex jugador de BSC, Emelec y LDUQ.

Para finalizar, Kaviedes mostró su apoyo a Alfaro a pesar de querer otra idea de juego: "Esta selección me ilusiona mucho, me lleva a soñar, y lo ha demostrado. Ahora le preguntas a la gente y te dice el 95% que siempre apoyo a la selección. Quisiera que juegue mejor, pero es parte del fútbol cada uno tiene su criterio nos llevarán a un mundial y ojalá no lleve mucho más arriba el actual director técnico".