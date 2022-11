Moisés Caicedo ha destacado en el Brighton de la Premier League durante la presente temporada. Por este motivo, el ecuatoriano ha sido vinculado con equipos grandes de Europa y su nombre ha dejado de ser desconocido en el fútbol mundial.

En entrevista para Diario AS, Caicedo confesó que ha tenido que recorrer un largo camino con varios obstáculos, a pesar de tener solo 21 años de edad: "Para mí es algo especial, a mi corta edad, haber jugado una Copa América y ahora un Mundial".

Caicedo recordó los momentos difíciles que atravesó siendo un adolescente: "Ahora estoy disfrutando pero yo me esforcé mucho. Fui muy fuerte de la cabeza, me puse el objetivo de que quería llegar lejos y gracias a Dios, mi familia y mi esfuerzo me siento contento de lo que he conseguido hasta ahora".

Luego agregó: "Sufrí porque tuve momento difíciles en IDV. Con la gente no, todos muy amables. Tuve una lesión a los 16 años de los ligamentos cruzados y meniscos, y estuve casi 10 meses parado. Sentía que se me iba a terminar todo y que para recuperar mi nivel iba a estar muy difícil pero estuve fuerte mentalmente".

"También cuando vine a Brighton sufrí mucho por el idioma, el horario, otro clima. Sentía que quería regresarme, sentía que recién había nacido. Fue muy difícil. Ahora me puedo defender a donde quiera que vaya. Estoy muy contento porque todo me ha servido para mejorar", añadió el joven que sueña con ser uno de los mejores jugadores de su época.

Es por su camino hacia el éxito, y lo duro que se le ha hecho, que tiene una simpatía especial por uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol: "En mi posición me gustan Kanté y Pogba pero mi ídolo es Cristiano Ronaldo porque también tuvo una infancia muy dura y todo lo que ha conseguido es a base de esfuerzo".

Moisés Caicedo jugará su primer mundial y apunta a ser, no so titular, sino jugador indispensable en el equipo de Gustavo Alfaro, con el único objetivo de "dejar el nombre de Ecuador en lo más alto".