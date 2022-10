Pese a que es titular inamovible en su club y lleva una racha de goles, el volante ecuatoriano Cristhian Noboa no ha podido aún regresar a la selección de Ecuador y en charla con la prensa nuevamente se refirió al tema, dejando clara su postura sobre un regreso o retiro del combinado nacional, que hoy tiene al frente a Gustavo Alfaro.

"Por mi lado no le he dicho que no a la selección pero al final es el entrenador que decide. Prefiero retirarme antes de cerrarle la puerta a la selección. De mi parte no habrá anuncio ni carta de gracias", dijo Noboa sobre su ciclo en la selección.

Cristhian Noboa estaba convocado en el arranque de Eliminatorias aunque no era titular, ante esto expresó su malestar publicamente incluso haciendo mención directa de un compañero, lo que le generó varias críticas.

"Se condicionó solo, no le puedo garantizar la titularidad a nadie", dijo en su momento el entrenador de Ecuador Gustavo Alfaro sobre lo dicho, desde ahí no fue convocado para ninguna fecha oficial ni amistoso.