¿Por qué Nilson Angulo no fue llamado al Ecuador Sub-20?

La Selección de Ecuador Sub-20 se alista para lo que será su participación en le mundial de categoría en Indonesia el próximo mes de mayo. El entrenador de la selección, Miguel Bravo, aclaró por qué uno de los futbolistas que juega en Europa no fue llamado.

Miguel Bravo reveló que se hizo la gestión para poder tener en la próxima Copa del Mundo Sub-20 al delantero ecuatoriano, Nilson Angulo, no obstante, el jugador no entró en la convocatoria, porque el Anderlecht no garantiza que el jugador esté en la copa del mundo.

La decisión de Bravo también se basa en construír un equipo fuerte y con la suficiente quimica para llegar bien a la copa del mundo, por lo cual, al no tener garantías de que el Anderlecht preste a Nilson para la copa del mundo prefirió no llamarlo ahora.

El próximo mundial Sub-20 se realizará en Indonesia desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio, a diferencia de 2019, Ecuador no llega como candidato, no osbtante, si es visto como un equipo a ser tomado en cuenta por la importante generación a presentar.