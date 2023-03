¿Por qué Ricardo Gareca no llegó a Ecuador?

Este miércoles 8 de marzo de 2023 finalmente se pudo conocer la primera imagen de Ricardo Gareca con Vélez Sarsfield tras semanas de rumores de una posible vinculación. El 'Tigre' sonaba para llegar a Ecuador, pero finalmente esa negociación no llegó a buen puerto.

Ricardo Gareca ya entrena con normalidad en Vélez Sarsfield y finalmente se confirmó que no llegará a Ecuador. El técnico argentino se había convertido en la principal opción para Ecuador, tras la salida de Gustavo Alfaro, no obstante, tendrá que ser otro el que llegue a 'La Tri'.

¿Por qué no llegó a Ecuador?

Aunque desde FEF no se han referido a qué pasó con Ricardo Gareca y por qué este no llegó a Ecuador, esto se debería a que la FEF no concretó el acuerdo con el entrenador, el cual ya había insinuado en varios medios que quería estar en 'La Tri', además también está la gran relación entre el 'Tigre' y la actual directiva de Vélez.

Ecuador se quedó sin entrenador tras el mundial de Qatar 2022, sin embargo, la FEF ya ha tenido más de 3 meses para nombrar al nuevo entrenador, pero no lo han logrado. 'La Tri' disputará a fines de marzo 2 amistosos, no obstante, es una incógnita quién será el entrenador para dichos encuentros.