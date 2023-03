Con la firma de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de Vélez Sarsfield, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tuvo que reiniciar la búsqueda de un nuevo técnico y mientras aún no hay nadie firmado, otro nombre aparece en el horizonte.

En charlas con El Canal del Fútbol, el entrenador argentino Martín Anselmi no escondió su ilusión de llegar al banquillo del combinado nacional además de sentirse capacitados para asumir el reto.

"Hemos demostrado la ambición y capacitdad para pelear con los equipos más grandes del continente. Claro que nos sentimos capacitados", dijo. "No me veo dirigiendo a una selección, pero la de Ecuador sí por esa camada que viene y los chicos que he entrenador y ese sentir del sí se puede", continuó.

Finalmente señaló que cree que la selección de Ecuador puede no solo pelear clasificar un Mundial sino ganar una Copa América. Almada, Beccacece son otros nombres que maneja la FEF.