Desde que aún era entrenador de Barcelona SC el uruguayo Guillermo Almada ha sonado como opción para la selección de Ecuador, y ahora con la casi segura salida de Gustavo Alfaro nuevamente se activan los rumores. El charrúa conversó con los medios de comunicación al respecto.

En charlas con D Sports, Almada sostuvo que: "No hemos recibido contacto de nadie a día de hoy, sí de algunos clubes pero no hemos aceptado", contó declarando que aún no lo han llamado desde la FEF.

Además, sin cerrarle la puerta a la Tri, Almada contó cuál sería su equipo soñado: "La opción que más me gustaría y que me quita algo el sueño es la de Uruguay, porque es la selección de mi país". La Celeste también podría afrontar un cambio de entrenador para el siguiente proceso.

Almada, reciente campeón con el Pachuca de la Liga MX, también está en una lista para dirigir a la selección de México, de Ecuador, y también suena por segunda ocasión para Uruguay.