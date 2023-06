Lamentablemente el centro de la escena de LigaPro en este fin de semana, estuvo marcado por las agresiones y la violencia de algunos de sus protagonistas en diferentes escenarios deportivos del país.

Uno de ellos tuvo lugar en el Estadio Jocay de Manta donde César Farías tuvo altercados con jugadores de Delfín. En La Radio Redonda, Aguinaga y Cevallos discutieron la actitud del entrenador de Aucas.

“No mató a nadie, no mató a nadie,” dijo el ex arquero de Liga Deportiva Universitaria. Mientras que Aguinaga mostró su descontento con Cevallos: “No se trata de matar, Pancho. Creo que estás equivocado completamente en el tema de la violencia, estás generando violencia. Estás normalizando el hecho de que no mató a nadie.”

Antes, el futbolista nacido en la Provincia de Imbabura había pedido una sanción ejemplificadora para el ex entrenador de la selección boliviana de fútbol, pero Cevallos le quitó importancia.