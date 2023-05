El exseleccionado de la Tricolor, Édison Méndez, recordó con nostalgia su primera clasificación a un Mundial de Fútbol en 2001. De la mano del ‘Bolillo’ Gómez y con una generación tricolor conformada por José Francisco Cevallos, Iván Hurtado, Álex Aguinaga, entre otros, lograron llegar a Corea – Japón 2022, hace 21 años.

En un diálogo con el colega Pepe Mera, en el espacio ‘Un Toque de Fútbol’, el ‘Kinito’ dio detalles sobre la llegada al primer Mundial de Fútbol en la historia del fútbol ecuatoriano. Méndez comentó lo que sintió al ser llamado a la cita ecuménica de Corea y Japón. “Lo primero que hice fue llamar a mi mamá a contarle que soy mundialista, estuve muy emocionado”, indicó.

Así también, el exjugador de PSV, Liga de Quito y El Nacional comentó un detalle muy curioso. Y es que Méndez, junto con otros futbolistas como Giovanny Espinoza ‘sufrieron’ con la alimentación dentro de la Tricolor en tiempos mundialistas.

“Si de algo me arrepiento, es de no llevar atunes. La primera semana no aguanté más, no podíamos comer lo que preparaban allá. Sí que sufrimos de comida. Pancho Cevallos y el ‘Chino’ Gómez llevaron atunes. Con la ‘Sombra’ y Raúl Guerrón nos metimos a robarles los atunes en la habitación, nos robamos como una paca de atunes”, comentó entre risas el ‘Kinito’.

Dentro de la cita ecuménica, la primera en Asia, Méndez jugó los tres encuentros ante Italia, México y Croacia, allí marcó el primer tanto de la historia de Ecuador en un Mundial de Fútbol.