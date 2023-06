A pesar de las dificulatades que ha encontrado la Federación Ecuatoriana de Fútbol para organizar la Copa Ecuador en la temporada 2023, desde la LigaPro no descartan asumir la organización del torneo.

El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, dejó clara su postura con respecto a la realización de la Copa Ecuador, en entrevista con Machdeportes: “Me gustaría organizar la Copa Ecuador pero con la FEF”.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol reconoció que no se iba a poder realizar el torneo por problemas económicos, mismo que han derivado en valores pendientes desde la temporada 2022.

El mismo Miguel Ángel Loor, el 17 de mayo de 2023 se mostró a favor de la postura de la FEF de no reliazar el torneo si no era factible económicamente: “Lo que hace la FEF es correcto (de no jugar la Copa Ecuador), de ser cautelosos y no generar deuda con los clubes. Aunque la noticia es fea, es responsable”, dijo en Marca 90.

Este martes, Loor se mostró abierto a la posibilidad de, en forma conjunta con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, organizar la Copa Ecuador a partir de la próxima temporada.