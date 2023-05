Este fin de semana se terminó el torneo mexicano para Rayados de Monterrey, que cayó ante su clásico rival, Tigres, en la semifinal del torneo local. El golpe fue tan fuerte que ya se habla de un cambio en el banquillo

Víctor Manuel Vucetich, actual entrenador de Rayados, tendría las horas contados en el club. Ni las buenas campañas anteriores, ni el récord de puntos en la temporada regular han podido calmar las aguas.

La dirigencia del club se habría reunido con el DT luego de la elimnación ante Tigres debido a la forma en la que Rayados disputó el partido de vuelta. Según el medio mexicano Mediotiempo, el “jugar a no perder” habría sellado el destino de Vucetich.

El contrato del entrenador mexicano culmina en este semestre y no se ha anunciado una renovación. Es por esto que se han disparado los rumores de un posible reemplazante: Juan Carlos Osorio.

El colombiano que pasó por la Selección de México es el máximo candidato a tomar el mando de Rayados, luego del fracaso que significó caer ante Tigres en las semifinales de la Liga MX.

El presidente de Rayados, José Noriega, habló luego de la derrota y dejó claro su punto de vista: “No estamos contentos y no solamente por no avanzar, no por perder el partido, sino por cómo sucedió”. Además, no aseguró la continuidad de Vucetich como DT.