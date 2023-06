¡Y no es el Clásico del Astillero! Este partido tuvo más presencia de público en LigaPro

Resta una fecha para culminen las emociones de la Primera Fase de la LigaPro que fue ganada por Independiente del Valle de manera anticipada tras sacar una diferencia considerable de clubes como Liga de Quito, Barcelona, Emelec, entre otros.

Dentro de la primera ronda del campeonato se pudo conocer qué partido fue el que más público llevó al escenario deportivo. Hay sorpresas porque no es el Clásico del Astillero que al final terminó en victoria de los azules 1×3 en el Monumental ante un buen número de asistentes.

Según información, el compromiso que más público llevó en esta primera parte de la LigaPro fue el disputado en el Estadio Rodrigo Paz de Quito que enfrentó a Liga de Quito y Barcelona SC y que culminó con una histórica victoria para los toreros en territorio capitalino.

El duelo entre albos y toreros contó con 23.962 boletos vendidos, superando al Clásico del Astillero (22.261 boletos) y El Nacional vs Liga de Quito (17.509), estos duelos ocupan el top 3 de partidos con más públicos en el fútbol ecuatoriano. Luego del top tres asoman cotejos como Emelec vs Nacional (16.410) y Emelec vs Libertad (15.683).