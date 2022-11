Ex mundialista y goleador cerca de dirigir a un equipo del norte de la Liga 1

Después de la salida de Chemo del Solar como entrenador de la Universidad César Vallejo, la directiva 'poeta' está en la búsqueda de su nuevo estratega. Por eso ya se puso en contacto con el uruguayo Sebastián Abreu, que actualmente se desempeña como entrenador y presentador de TV.

Muchos recuerdan al 'loco' como un referente en la selección charrúa, el ex delantero estuvo presente de estar en Sudáfrica 2010, donde los 'celestes' hicieron una muy buena campaña.

Además, el periodista deportivo de ovación web, Jorge Cuba, publicó vía redes sociales sobre la llegada del 'Loco' Abreu a la Universidad César Vallejo, quien llegaría en reemplazo de José Del Solar, que estuvo a cargo del cuadro poeta por cuatro temporadas.

Abreu ya ha tenido experiencia como DT en Boliviano, cuando dirigió al Always Ready. Con quien tuvo un muy buen debut, logrando que el club tenga buenos partidos en la liga profesional. Sin embargo, no pudo mantener el ritmo y empezó a tener derrotas, por lo que decidieron desistir de sus servicios.

Recordemos que para un programa de entrevistas de nuestro país, se le hizo la consulta sobre su acercamiento con clubes peruanos, para esa oportunidad mencionó:

“Hubo posibilidades de llegar a Perú. Primero fue por el tema económico y luego por la edad. Todo quedó en conversaciones y anhelos. Fueron Universitario y Sport Boys. Este último fue por el tema de la edad, pues tenía 40 años. Luego salí goleador en Chile y me mandaron un mensaje diciendo: ‘cómo no te trajimos’. Y bueno, me quedé con esa sensación de experimentar el fútbol peruano”, reveló.