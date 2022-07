Alianza Lima con la reciente contratación de Gino Peruzzi y la salida de Edgar Benítez, copó toda la ficha de extranjeros permitidos en el torneo local. Por eso los que vengan para el torneo clausura, deberá ser nacido en nuestro país, o posiblemente un retorno deseado desde hace mucho.

Hace poco se confirmó el regreso de Paolo Hurtado a tienda 'blanquiazul' luego de su paso por el fútbol chileno. En la Unión Española no lo hizo tan bien, y por eso no se extendió su estadía dentro del balompié sureño. Y él no estaría llegando solo, porque hay otra sorpresa.

Subiendo la jerarquía de refuerzos, Paolo Guerrero ya tendría todo acordado con el equipo del cual es hincha, y prometió regresar en óptimas condiciones en su momento. De acuerdo a lo mencionado por un periodista joven, pero con alta información, los pasos se están dando de manera correcta al parecer.

El comunicador social, Denilson Barrenechea, en su cuenta de Twitter reveló este dato que se hizo tendencia rápidamente: "Paolo Guerrero tiene una oferta concreta de Alianza Lima. El delantero nacional, hoy por hoy y ya sin cupos de extranjeros para utilizar, es la prioridad máxima para vestirse de 'blanquiazul'".

La pelota está en la cancha del futbolista ex Corinthians, Inter de Porto Alegre, y Flamengo en Brasil. Solamente deberá tomar en serio lo conversado con la institución 'blanquiazul' en las últimas semanas. Primando su palabra, y aceptando lo que se quedó, según cuentan fuentes cercanas a 'La Victoria'.