El fútbol no es el único deporte de masas en el Perú. También está el voleibol como disciplina apreciada, y dentro existen historias que todavía no se habían revelado.

Si recordamos un grupo humano como el de ellas, seguramente se nos dibujaba una sonrisa, porque nos dieron muchas alegrías en corto tiempo. Querida por todos en el país, Vivian Baella hoy con 30 años ya no se dedica al deporte que tanto la apasiona. Si no está viendo otros retos, desde el plano profesional su vida cambió absolutamente. Porque ahora es tripulante de cabina.

Su nombre automáticamente nos trae a la memoria los éxitos en las décadas pasadas de la Selección Peruana de Voleibol, donde ella era una referente, y enganchó nuevamente a todo un país con una disciplina que despierta otro tipo de pasiones. Diferente al fútbol, el voleibol como cultura, unió por largo tiempo, nuevamente, a las personas que tenían otras preferencias.

Hace poco, la ex voleibolista, Vivian Baella, charló con el popular entrevistador, Carlos Orozco, en su canal de YouTube, y contó lo mal que la pasó en el equipo de 'La Victoria'. Profundizó en este hecho, generando un cargo de conciencia para quienes juzgan a las deportistas que toman otros caminos lejanos a esta carrera. Porque al final, los factores económicos siempre terminan pesando.

Ahí mencionó que su etapa más dura como voleibolista, fue en un club grande, que en teoría, debería darle todas las comodidades para poder trabajar, y no preocuparse de otras cuestiones: "Cuando jugaba Alianza no nos pagó por 5 meses. Fue la única vez que tuve aprietos. Ese tiempo Alianza estaba mal no solo en vóley sino en fútbol. Fue hace años. No nos pagaban, se retrasaron 5 meses".

Por eso, es importante conocer la opinión de una especialista como ella, cuando se opina sobre esta hermosa disciplina. Aclaró el punto sobre el tema de los nexos entre las jugadoras y las instituciones "No firmas contrato con los clubes de vóley. Las que vienen del exterior, creo firman un acuerdo, pero no son profesionales. Si el club está atravesando por problemas, no te paga. Una vez a un club le estaba yendo mal en resultados y no nos pagaba. Las chicas jugaban por ellas, por el club. Y si te lesionas, depende del club si te sigue pagando o no. Cubrían tratamiento, pero no en sueldo, solo un porcentaje". Su palabra va a misa, por todo lo que significó en su momento para los miles de hinchas.

¿QUÉ TÍTULOS TIENE VIVIAN BAELLA?

-Juegos Suramericanos ODESUR 2010: Medalla de Bronce

-Juegos Bolivarianos 2009: Medalla de Oro

-Juegos Olímpicos de la Juventud 2010: Medalla de Bronce

-Copa Panamericana Sub-20 2011: Medalla de Oro

-Campeonato Sudamericano Sub-20 2010: Medalla de Plata

-Campeonato Sudamericano Sub-20 2010: Medalla de Bronce

-Campeonato Sudamericana Sub-18 2008: Medalla de Plata