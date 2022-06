Alianza Lima junto a Cienciano del Cusco y Universitario de Deportes tomaron la posición de pedir explicaciones a la Federación Peruana de Fútbol. La intención principal es conocer el estado financiero que existe, y saber los motivos de por qué tantas personas viajaron con 'La Blanquirroja'.

El encargado de comunicar este aspecto de la institución 'blanquiazul', habló con Radio Ovación y contó detalles sobre esta decisión: "Yo únicamente represento a Alianza Lima y solo puedo hablar de la posición de Alianza, que está reflejada en la carta con la 'U' y Cienciano. Todos los clubes y personas tienen el legítimo derecho de cambiar de posición, cada club tendrá que definir el por qué antes fueron al TAS y después desistieron o no asistieron, no podríamos hablar por ellos".

Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, también explicó lo siguiente: "La Selección peruana inicia los procesos cada cuatro años y terminan en caso se clasifique al Mundial. Los cinco rubros de ingresos importantes son: Las taquillas de los partidos, los derechos de televisión, las Copas Américas que Perú participa en esos cuatro años, si Perú llega al Mundial, lo que paga la FIFA y los sponsors que ingresan. Todo eso entra en una economía separada que debería repartirse entre la Federación y los clubes".

Dando detalles de por qué se pusieron en esta posición de pedir explicaciones: "En primer lugar, Alianza, al igual que la 'U' y Cienciano, integra la Asamblea de Bases, por lo que tiene legítimo derecho de pedir información económica, Alianza está ejerciendo el derecho como asambleísta de pedir información. El objetivo es que esto se transparente, no olvidemos que en el Mundial pasado hubo una situación igual con personas de la junta directiva y directorio. ¿Qué ocurrió la vez pasada? No hubo un informe económico, se hizo un informe general, no se especificó los gastos de la selección peruana y todo quedó en el olvido. Se aprobó una auditoría forense, pero nunca hubo una explicación".

Finalmente, defendió el argumento de su comunicado, sin dejar de mencionar que están en todo su derecho: "La Federación es un ente privado, pero nosotros estamos dentro de ese ente privado, por lo tanto, tenemos la atribución. Pedimos transparencia, la Federación utiliza los símbolos patrios, por lo tanto, lo mejor es transparentar. Dicen que hay 141 invitados, no se sabe si hay más o menos, entonces queremos que nos informen porque pertenecemos a la Asamblea de Bases".