Alianza Lima lo contrató como una solución para la temporada 2022, pero hasta el momento no demostró casi nada.

Cuando apareció su nombre como una opción posible, los hinchas se emocionaron a flor de piel, por lo que podría significar su contratación. Una vez que Alianza Lima oficializó el regreso de Paolo Hurtado, la alegría fue máxima, por todas las expectativas previas.

El Caballito llegó a mitad de año en la última ventana de fichajes para Liga 1, con todo lo que eso significa. Un jugador nacido en el equipo íntimo, con jerarquía internacional, y también su chapa de Seleccionado Nacional. Por esas razones, se vislumbraba un paso exitoso.

Sin embargo, sus temas físicos y algunas lesiones en el último tiempo, lo sacaron de su estado pleno. Paolo Hurtado jugó muy poco, y prácticamente en el cierre de año, no fue tomado en cuenta, al punto de no ser convocado en las fichas finales. El propio jugador no se acercó en algunos cotejos a los recintos donde jugaba su equipo.

Lo cierto es que todavía tiene contrato, y en Alianza Lima están pensando qué hacer con el ex Juan Aurich. Los análisis son serios, en búsqueda de un beneficio para el propio jugador, y la institución. La última información es presentada por un especialista de este ámbito.

El periodista deportivo de Radio Ovación, Gerson Cuba, contó lo que podría pasar con El Caballito: "Paolo Hurtado viene siendo evaluado por Alianza Lima para saber si puede ser prestado o tomar otra decisión. La poca actuación esta temporada ha pasado factura. No solo Sport Boys ha consultado, sino también equipos de provincia. Veremos".

Ahora, la pregunta que nace, es si alguien se hará cargo de este contrato. O si termina convenciendo al comando técnico de Guillermo Salas, para cuidar su estancia en La Victoria. Veremos por dónde se perfila el futuro de este talentoso profesional, si se queda en su casa, o buscará minutos lejos del barrio de Matute.