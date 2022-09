Alianza Lima vs. Universidad San Martín sufre cambio de último momento

Los comentarios en masa que llegaron por la decisión previa parece que resultaron efectivos. Alianza Lima y la Universidad San Martín tendrán otro juez principal para trabajar en la zona de justicia. Una designación especial causó problemas para todos en el fútbol peruano, ya que Bruno Pérez había sido programado nuevamente para arbitrar al cuadro 'blanquiazul'. Generando una serie de suspicacias.

El periodista deportivo de 'Ovación Web', Carlos Benavente, lanzó esta información de último momento, donde se puede ver el cambio con el que intentarán subsanar todo lo generado por el organismo oficial de referees en el fútbol peruano: "LO ÚLTIMO: Conar anunció cambio de terna arbitral para dirigir partido de esta noche entre Alianza Lima - U. San Martín. Michael Espinoza reemplazará a Bruno Pérez".

Añadiendo un punto que desnuda la intención principal de CONAR ante el hecho sucedido, están conscientes de su accionar irresponsable: "Se mantiene Carlos Llerena como juez asistente y en la otra línea estará Víctor Raez. Fernando Legario seguirá siendo el cuarto árbitro". Entonces, aceptan su error de programar a un árbitro que ya estaba siendo cuestionado por todos lados. Ha estado dirigiendo de manera excesiva en las últimas jornadas.

El propio director del portal deportivo citado lo referencia en su opinión: "Había sido una pésima decisión de la Conar programar a Bruno Pérez, quien había dirigido sábado y domingo. Era un mal mensaje para el campeonato y peor aún para su gremio". Veremos cómo lo manejan ahora los grandes directivos, quienes no pueden pasar mucho tiempo sin estar en boca de todos.

Ojalá ahora la pelota no se vea manchada por momentos tensos dentro de la competencia oficial, tiene que reinar el buen juego, alejando todo aroma de polémica. Desde acá saludamos el movimiento hecho desde CONAR. Podría pasar cualquier cosa, si se mantenía a Bruno Pérez. No desde un aspecto de capacidad, si no en sentido de transparentar todo, y dejar de lado algún comentario negativo, e innecesario.