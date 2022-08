Habitual suplente en Alianza Lima, hoy el momento de Franco Saravia lo posiciona como el más buscado del club. Sacando claras opciones de gol en el cotejo ante Sporting Cristal, el guardameta se ganó el respeto del plantel, pero él busca ser considerado.

"Para mí, Ángelo es el arquero titular, él ha logrado muchas cosas este año y el año pasado, campeonato, selección. Ha venido tapando bien, lastimosamente tuvo una lesión que lo hizo parar. Será cuestión del comando técnico, yo tengo que seguir trabajando, seguir compitiendo y qué bueno que sea vea a los arqueros que venimos buscando oportunidad. No solo yo, lo que está haciendo Enríquez en Binacional es de admirar, lo que hace Zamudio en Huancayo también", comentó Franco Saravia en charla con Radio Ovación.

Hablando también de cómo es su relación con Ángelo Campos, pues ambos trabajan para tener el mismo lugar, Franco Saravia que tienen una buena comunicación y que el guardameta titular siempre le aconseja.

"La relación con Ángelo es muy buena, así como con mis otros compañeros del puesto. Siempre Ángelo me ha hablado bastante, desde el año pasado, es una persona que te aconseja bastante, que te da confianza y eso es importante. Ángelo en el último partido me dijo algunos detalles del equipo rival que me ayudaron bastante, eso es bueno", fue claro Franco Saravia.

Recordando un gran momento ante Sporting Cristal, la imagen que dejaron las cámaras fue un cruce de palabras que tuvo con Yoshimar Yotún. Siendo todo en buena onda, Franco Saravia reveló qué le dijo el jugador celeste.

"Me felicitó, me dijo que buena sacada la que hice, eso es lo que recuerdo. De ahí la adrenalina fue tan alta que no presté tanta atención, pero después del partido me felicitó y eso es importante. Duarte también me felicitó y yo creo que también haría lo mismo más allá de la rivalidad que uno pueda tener en el campo porque somos compañeros de la misma profesión", cerró Franco Saravia.