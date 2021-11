La llegada de Paolo Guerrero tendrá que esperar en tienda ‘blanquiazul’, pues el delantero declaró que quiere jugar en Alianza Lima, pero no en este momento. Posiblemente el ‘Depredador’ tienes esos planes, pero para un futuro. Ante este tema, el periodista Giancarlo Granda, de Gol Perú, habló en el programa ‘10x10’ sobre lo ocurrido.

“Me parece perfecto lo que dice Paolo Guerrero, ojalá que los directivos de Alianza Lima evalúen al jugador que están contratando cuando decida volver”, agregó el periodista deportivo Giancarlo Granda sobre el delantero de la Selección Peruana, en una posible llegada futura del atacante a Alianza Lima en algún momento de su carrera.

El periodista continuó: “Nadie se mete en la billetera de nadie, pero así como los jugadores merecen respeto, los equipos también, y entiendo yo que los jugadores pueden, a Pizarro lo defiendo por todos lados ah, jugar con el sentimiento del hincha de que en algún momento me quiero retirar en Alianza, como lo hizo Pizarro tantas veces y que nunca llegó, no me parece justo”, sostuvo en el programa del cual es uno de los conductores en Gol Perú.

La incógnita de cuándo será el momento para que Paolo Guerrero vuelva a vestirse con la casaquilla ‘blanquiazul’ sigue en los hinchas. El ‘Depredador’ con 38 años y una lesión que no le ha permitido jugar sigue alargando su llegada al cuadro ‘íntimo’ donde los fanáticos quieren ver a uno de sus ídolos debutar en ‘Matute’ a estadio lleno. Cabe recordar que el delantero no llegó a jugar un partido del torneo local, ya que se fue desde muy temprana edad a Alemania para jugar por las inferiores del Bayern Munich.