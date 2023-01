Hablando luego de la Tarde Blanquiazul, el mediocampista Jairo Concha habló con la prensa. Respondiendo sobre cómo es que tuvo la camiseta número 10 de Alianza Lima, el volante peruano reveló detalles de cómo se gestó que él herede el dorsal de Jefferson Farfán.

Siendo claro, y quizá restándole importancia, Jairo Concha reveló paso a paso cómo es que la decisión de que él lleve la número diez había sido tomada la temporada pasada. Hablando sobre Jefferson Farfán, el volante confesó que fue la 'Foquita' el que le dijo que le iba a dejar su número.

"Estoy orgulloso de llevar ese número y esperemos que sea un buen año para mí y llevar ese número es distinto y en Alianza Lima mucho más", comentó Jairo Concha en declaraciones luego de la Tarde Blanquiazul.

Siguiendo charlando sobre la explanada del Estadio Alejandro Villanueva, Jairo Concha también fue preciso al mencionar la charla que tuvo con Jefferson Farfán. Dando detalles como qué se dijeron y cómo lo tomó él, el mediocampista está feliz por el dorsal.

"Jefferson Farfán me dejó la camiseta. El año pasado lo conversamos y me dijo que si se iba me la dejaba a mí. Me dijo que había hablado y le agradecí por el gesto", reveló Jair Concha, mediocampista de 23 años de Alianza Lima.

Estando presente en la Tarde Blanquiazul, Jairo Concha fue el encargado de llevar el número diez de Alianza Lima. Siendo vital en la obtención del bicampeonato, ahora el volante apunta a trascender para que pueda ser vendido al extranjero, meta también de la gerencia deportiva de la institución íntima.