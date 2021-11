Alianza Lima se adjudicó ganador de la fase 2 en la Liga 1, los ‘blanquiazules’ sumaron 40 puntos y este viernes 29 de octubre fueron premiados, recibiendo el trofeo que los hace oficialmente campeones en esta parte del torneo. Esto les da la oportunidad de luchar, en dos partidos contra Sporting Cristal, para saber quién se quedará con el título nacional.

Josepmir Ballón, uno de los capitanes de Alianza Lima, declaró al finalizar el encuentro donde agradeció a todos sus compañeros por este logro obtenido: “Importante cómo hemos acabado, de la forma que se ha dado, con los compañeros que nos damos cuenta de que ellos están peleando de la misma manera. Y esto no solo es trabajo de los que solo hemos salido en lista, sino se ha sostenido por ellos, por esos compañeros que no se ven, que no están en el banco muchas veces o no son titulares, se ha sostenido por ellos y hemos podido lograrlo por ellos también, gran parte de ellos esto, como de nosotros los que hemos participado un poco más”, agregó el volante ‘íntimo’.

El periodista hizo recordar que Alianza Lima, a inicios de año, se preparaba para afrontar la Liga 2 y ahora ganaron la fase 2 de la Liga 1: “Sabíamos lo que el club estaba pasando, pero eso no quitaba de que entendimos de que juntos nos hacíamos más fuertes y nos hemos hecho fuertes hasta el último partido de la fase 2 y eso se ha dado con ir cumpliendo objetivos y el objetivo final era poder llegar a una final, que lo fuimos trabajando partido a partido y hoy día estamos tranquilos y contentos por lo que hemos logrado, pero estamos esperando ahora los últimos partidos”.

“Trabajo y humildad ha habido por parte de todos nosotros, momentos difíciles, tristes, felices, pero yo creo que juntos lo hemos podido sacar adelante, este equipo se a hecho de menos a más y hoy día ese resultado es lo que hemos logrado por el momento”, concluyó Josepmir Ballón que espera con ansias las finales de noviembre frente a Sporting Cristal.