La confesión de Concha tras triunfo ante la 'U': "No estaba pasando por un buen momento"

Alianza Lima venció a Universitario de Deportes en el clásico jugado en el estadio Monumental por la fecha 10 de la Liga 1. Los ‘Blanquiazules’ tuvieron en Jairo Concha quien abrió el camino hacia la victoria marcando dos goles para que luego los dirigidos por Álvaro Gutiérrez se desordenen y no puedan hacer mucho para remontar en el marcador.

+ El futuro de Miguel Araujo tras el ascenso con el FC Emmen a la Eredivisie

+ Diego Rebagliati y su lectura del clásico: "Por sentido común, para mí la 'U' es favorito"

+ Miguel Trauco termina contrato en junio y ya tiene 4 posibles destinos lejos de Francia

La figura del encuentro fue Jairo Concha quien habló sobre lo que necesitaba Alianza Lima de cara a este encuentro: pues lo ‘Blanquiazules’ no venían bien anímicamente tras perder por la Copa Libertadores: "Necesitábamos un partido como este, hoy todo nos salió bien. Hoy pudimos llevarnos los tres puntos en un estadio difícil en un gran resultado".

El volante de Alianza Lima también se refirió sobre el enfoque que tenía el equipo en este compromiso, ya que era de gran vitalidad llevarse los tres puntos de visitantes: “Venimos mentalizados a hacer nuestro juego, sabíamos lo que significa un clásico y gracias a Dios salió todo”, declaró Jairo Concha a GOLPERU al finalizar el partido.

Finalmente, Jairo Concha contó que no la venía pasando muy bien y dejo unas palabras de agradecimiento: “Quiero agradecer a todos los que me apoyaron pues no estaba pasando por un buen momento y esto sea un impulso de aquí en más”, sentenció el jugador del partido, quien por primera vez en su carrera anotó dos goles en un cotejo.