Gregorio Pérez, hace aproximadamente una semana, dejó de ser técnico, de manera oficial, de Universitario de Deportes, el estratega caía como anillo al dedo en el equipo ‘crema’. Lamentablemente, un problema de salud volvió a alejar a el ‘Goyo’ de Ate, pero esta vez de una forma definitiva, el pesar de la gente ‘merengue’, jugadores, administración e hinchada se notaba a kilómetros tras el alejamiento del entrenador.

En ese sentido, la periodista Elo Bengoechea publicó en su cuenta de Twitter, un mensaje de despedida de Gregorio Pérez. El técnico uruguayo habría confiado una carta a la comunicadora de GOLPERU, para que ella la haga llegar a toda la hinchada ‘crema’. En palabras conmovedoras y de aliento para el club, el ‘Goyo’ le dijo adiós a Universitario de Deportes.

“Quiero agradecer a un pueblo maravilloso como el peruano, que me hizo sentir en mi propia casa, desde el primer día. La amabilidad, el cariño y el respeto con el que me trataron en todos los ámbitos, caló muy hondo en mí y en mi familia. No tengo palabras para retribuir a Universitario por abrirme las puertas de su gran club y, a través de él, conocer a la increíble hinchada crema, con la que tuvimos oportunidad de vivir momentos inolvidables”, se manifestó Gregorio Pérez hacia la afición ‘merengue’.

El estratega uruguayo prosiguió en su carta diciendo: “No se me pudo dar a mí acompañarlos a obtener la 27 este año, pero es mi gran deseo que en este campeonato, sea la U quien levante la copa. Hasta siempre. Y dale U. Gregorio Pérez”, fue el mensaje del extécnico de Universitario de Deportes, deseándole lo mejor al club para la temporada 2022.

Fixture de Universitario de Deportes para la temporada 2022 de la Liga 1

Teniendo la dura prueba de afrontar la Fase Previa de la Copa Libertadores y la Liga 1 en paralelo, Universitario de Deportes ha conformado un plantel para luchar en ambos frentes. Tras el sorteo para conocer su calendario, el azar determinó que el cuadro crema debute ante la Academia Cantolao en condición de visita, luego reciba a la Universidad San Martín y tras ello se mida ante Carlos Stein.