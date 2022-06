El plantel de Alianza Lima cayó por 2-0 el pasado domingo 5 de junio frente al combinado de Sport Huancayo, por el partido postergado de la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1. En el estadio IPD de Huancayo, el local logró vencer al visitante y se colocó a punto del líder del campeonato: FBC Melgar

Con este resultado, los dirigidos por Carlos Bustos se quedaron con chances muy remotas para obtener el Torneo Apertura dentro de la Liga 1. Al finalizar el compromiso, los jugadores íntimos fueron a reclamarle al árbitro del partido, entre ellos el mediocampista Josepmir Ballón que indica qué fue lo que ocurrió en ese momento.

“Nosotros podemos reclamar, así como reclaman todos los equipos de cierta manera y respetuosamente, no como se ha metido la policía a sacarnos de una manera matonesca, golpeándonos sin ningún sentido. Respetos guardan respetos y ellos son autoridad y no por eso van a abusar de nosotros”, dijo el capitán de Alianza Lima tras el actuar de la autoridad.

Sobre el rival, el mediocampista Josepmir Ballón dio mérito de lo logrado dentro del terreno de juego al cuadro entrenador por el estratega argentino Carlos Desio. En esa línea, el volante habló de las virtudes de Sport Huancayo.

“Partido difícil con un rival complicado como es Huancayo que viene haciendo bien las cosas. No le vamos a quitar mérito a Huancayo por lo que ha hecho en el campo. No es contra Huancayo. Yo no tengo nada que decir contra el equipo Huancayo. Ganaron bien y punto”.

Si bien con este resultado los ‘Blanquiazules’ quedan con muy pocas chances para llegar a conquistar la primera parte del año en la Liga 1, Sport Huancayo tiene la otra cara de la monera, ya que con esta victoria se posicionan a tan solo 1 punto del primer lugar que lo ubica FBC Melgar con 34 unidades, a tan solo tres fechas para concluir el Torneo Apertura.