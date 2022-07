Si bien fue su segundo partido con la camiseta de Alianza Lima, Gino Peruzzi recién pudo jugar en Matute. En cotejo válido por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, el lateral derecho argentino brindó sus impresiones del juego y comentó qué es lo que más le gusta de su posición.

"Me gusta participar en ataque siempre y cuando se pueda. Por ahí me está faltando un poco más en lo físico para tener un mejor nivel. Más allá de ello, primero me concentro en la marca y luego, cuando vea espacios, me gusta sumarme al ataque", reveló en conferencia de prensa Gino Peruzzi.

En ese sentido, el jugador argentino también detalló cómo se sintió jugar en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute. En esa línea, el futbolista de Alianza Lima solo dejó buenos comentarios sobre ese momento.

“Me sentí muy bien, tenía muchas ganas de debutar en esta cancha de Matute, con estadio lleno y realmente la gente se hizo sentir en todo momento más aún cuando el rival nos anotó el gol, creo que el apoyo que bajó de las tribunas nos ayudó para despertar más aún después de la expulsión. Me sentí bien y me fui contento porque hice un buen partido", precisó Gino Peruzzi de 30 años.

Continuando con esa línea, el futbolista de Alianza Lima comentó las grandes diferencias entre el fútbol argentino y el peruano. Detallando que el primero es más rápido, destacó que el segundo resulta ser más técnico.

"El fútbol argentino es uno de los más intensos, al menos de Sudamérica, mientras que acá, en Perú, veo que, si bien es menos intenso, es mucho más técnico. Veo jugadores de muy buen pie, de buena técnica y hacen difícil que le quiten la pelota", cerró Gino Peruzzi, lateral derecho de Alianza Lima.