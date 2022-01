Leao Butrón se retiró en Alianza Lima en el 2020, no de la mejor manera, ya que en ese momento los ‘íntimos’ habían perdido, de cierta forma, la categoría. El exportero habló con Infobae y dijo que a su salida del conjunto de la Victoria, y su retiro como profesional, le propusieron ser gerente deportivo de la institución en ese entonces.

+ Se confirmó lo peor: Celta de Vigo anunció diagnóstico de Renato Tapia

+ Tiene 37 años y aún sueña: "La Selección siempre será un objetivo hasta que me retire"

+ Empezamos ganando: Uruguay pierde a crack de Europa para las Eliminatorias

“Hablé con ellos (dirigentes), me propusieron para ser gerente deportivo, después perdimos contacto y tampoco iba a estar detrás de nadie. Tuve contacto hasta marzo (2021) y desde ahí, hasta unas semanas que los vi en la premiación (de la Liga 1)”, comenzó declarando Leao Butrón tras su retiro de las canchas de fútbol.

“Yo quiero desarrollarme en la parte gerencial porque me he preparado, no quiero que me regalen absolutamente nada. Soy Administrador en negocios internacionales y gestor deportivo, si se da o donde se dé, siempre he dicho soy hincha de Alianza Lima y las cosas se dan en su momento y tampoco se piden, se ganan, en ese aspecto no busco nada, estoy en una nueva etapa de mi vida, es distinta a la de futbolista y es la de ejercer mi carrera profesional”, sostuvo el exportero de la Selección Peruana.

Leao Butrón también habló sobre el descenso de Alianza Lima en ese momento: “Todos somos responsables de lo que pasó en Alianza Lima en el 2020. Me siento tan responsable como cualquier otro jugador o persona que fue parte del equipo en el 2020. Fueron muchos problemas, todo el mundo lo sabe, y hay otros problemas que no se saben, pero creo que todos son responsables”.

Finalmente, el exportero dijo que no sería justo solo calificarlo por lo que hizo en el 2020: “Siento pena por lo que pasó el 2020, fue muy doloroso, tengo 25 años de futbolista, si solo me voy a fijar por un año, que incluso jugué muy poco, solo llegué a alternar en los últimos partidos, pero pareciera que hubiera jugado todo el año, no sería justo con mi carrera. Yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice en mi carrera, hice lo que tenía que hacer inclusive ese año que descendimos”.