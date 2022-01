Salomón Libman es hincha confeso de Alianza Lima. El experimentado portero del UTC habló sobre lo que le ofrecieron para regresar al cuadro ‘blanquiazul’ y también se refirió a los guardametas de la Selección Peruana, lugar que tuvo él años atrás cuando representaba al país en eliminatorias, amistosos y Copas Américas.

El ‘Gringo’ se manifestó sobre los actuales porteros de la Selección Peruana: "El nivel de los arqueros en Perú es muy parejo, Gallese está un paso arriba de los demás y lo ha demostrado, pero después es muy parejo. Lo de Ángelo (Campos) es muy meritorio por el torneo pasado que hizo, está la regularidad de Carvallo y después hay un abanico de arqueros nacionales que podrían estar ahí", dijo Salomón Libman en entrevista con el programa de Radio Ovación ‘Noches en la Cancha’.

Sobre su actual equipo UTC dijo: "Estoy ilusionado con el equipo, creo que tenemos muchas más variantes que el año pasado, pero eso hay que plasmarlo en la cancha porque el fútbol es de resultados. No hemos podido tener amistosos contra otros equipos por la logística, hemos hecho dos partidos entre nosotros pero esperemos poder jugar contra otro equipo pero es algo ajeno a nosotros", agregó el guardameta.

En la temporada pasada los de Cajamarca no pudieron pelear por el título y no lograron clasificar a ningún torneo internacional, algo que Salomón Libman espera sí obtener en el 2022: "El objetivo es pelear los primeros lugares y no hay que tener miedo a eso, el club ha hecho una inversión importante a comparación de los dos años anteriores. Tenemos que pelear los primeros lugares, va a ser un torneo distinto, pienso que hay que estar con la determinación de pelear los primeros lugares".

Finalmente el portero habló sobre el acercamiento que tuvieron desde ‘Matute’ para que forme parte del plantel en este 2022: "En diciembre llegó la propuesta de UTC y firmé, era la prioridad, lo que tenía en mente. Cerca a la quincena hubo un acercamiento formal de la gente de Alianza, una propuesta, yo no quería desaprovecharlo. La parte económica queda de lado porque yo iba a ganar muchísimo menos de lo que gano en UTC pero iba a estar en Lima con mi familia y era Alianza. Las cosas no se pudieron dar y ya es parte del pasado, yo ya lo asimilé y tengo que ser agradecido con UTC".