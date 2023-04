Hablando de su gran momento que vive en Alianza Lima, el delantero colombiano Pablo Sabbag reveló cómo la está pasando más allá del ambiente futbolístico. Siendo claro al mencionar que Lima le agrada, a nivel social, el atacante llenó de elogios a la capital.

"Me siento contento. Con poco tiempo acá, creo que me he adaptado muy rápido al equipo, al país, me siento muy cómodo en la ciudad, en el equipo con mis compañeros y con muchas ganas de seguir demostrando en cada partido que puedo ser mejor y dar más", comentó en una primera instancia Pablo Sabbag en charla con Radio Ovación.

Siguiendo con sus declaraciones, el atacante también precisó cómo se está viviendo el actual momento de Alianza Lima. Dándose cuenta ahora de la real dimensión que tiene el cuadro íntimo, el delantero recalcó que nunca juegan solos.

"Realmente es un equipo que demuestra su grandeza en todo el país. Siempre jugamos con las canchas llenas de local, siempre está lleno del estadio, en todas partes donde vas, todo el mundo es hincha de Alianza o la gran mayoría. Es un equipo con mucha historia y estoy muy feliz de estar en este equipo", precisó el delantero colombiano Pablo Sabbag.

Ya cerrando su intervención con una declaración a nivel macro de su carrera, Pablo Sabbag dejó en claro sus dos más grandes objetivos en el fútbol: volver a jugar en Europa y ser convocado a la Selección Colombia para jugar la Copa América 2024.

"Mi meta es ser tricampeón este año con Alianza Lima, hacer una gran Copa Libertadores. Esos son mis objetivos con Alianza Lima. Tengo otros objetivos que es ser convocado a la Selección Colombia, un objetivo por el cual vengo trabajando durante mucho tiempo y estoy muy mentalizado en eso. Me gustaría volver a Europa, a jugar allá, ya con más experiencia", precisó Pablo Sabbag, actual delantero de íntimo.