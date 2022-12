Anunciando como nuevo fichaje de Alianza Lima, Pablo Sabbag ya brindó su primera conferencia de prensa. Llegando para ser el delantero que peleará por la titularidad en el once del estratega peruano Guillermo Salas, el atacante partirá con la disputa de ganarle el puesto al artillero argentino Hernán Barcos.

En ese sentido, el ariete colombiano de 25 años habló sobre las virtudes técnicas que posee. Siendo claro al mencionar que si bien es zurdo, también expresó que tiene gran calidad con la pierna derecha.

"Me considero un delantero que maneja bien ambos perfiles. Soy zurdo, pero tengo buen manejo con la derecha. No soy de quedarme esperando que lleguen los balones, me gusta salir a jugar, a ofrecerme, hacer diagonales, moverme por todo el frente de ataque. Van a poder ver eso y tengo mucha entrega dentro del campo, trato de correr y luchar mucho", comentó Pablo Sabbag.

Siguiendo con sus declaraciones, el exdelantero de La Equidad también precisó que la temporada 2022 ha sido muy buena para él y que luchará por repetirla, o mejorarla, en Alianza Lima: "Este año mis números han sido muy buenos en lo personal, estoy muy contento por eso y ojalá pueda traer todo eso acá, ojalá pueda sumar muchos goles y asistencias", suscribió.

Consciente que en el plantel hay actualmente dos delanteros: Aldair Rodríguez y Hernán Barcos, el colombiano se referió a sus condiciones en el área y también precisó cómo se siente jugando con un acompañante en ofensiva.

"Me siento cómodo al jugar con uno o dos delanteros. En La Equidad a veces jugaba solo y a veces con un compañero más. En lo defensivo es algo que trabajé mucho este año", culminó Pablo Sabbag, delantero de Alianza Lima para la temporada 2023.