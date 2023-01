Pareciendo una situación increible, hasta alguno podría pensar que es una noticia fake, Paolo Guerrero empleó sus redes sociales para hablar sobre Alianza Lima. Sonando para llegar al cuadro íntimo, el fichaje al final no se dio y el 'Depredador' contó su versión.

A través de una respuesta en un mensaje de Instagram, que seguramente será borrado dentro de horas, Paolo Guerrero respondió a un comentario de hincha que le hablaba sobre Racing Club. Sonando para el cuadro argentino, el delantero de 39 años tocó el tema de Alianza Lima.

"Alianza Lima no me quiso, me dijeron que no tenían interés", comentó Paolo Guerrero en respuesta a un usuario. Pegado al mensaje también estaban unos signos en representación a un rostro triste. La situación en mención sorprender pues escapa de todo lo que se considera "conversable" y con esto el 'Depredador' deja en claro que no lo buscaron.

Lo cierto es que Paolo Guerrero sonó muy fuerte en Alianza Lima la temporada 2022. Decidiendo fichar por Avaí de Brasil, el 'Depredador' no anotó ningún gol y su club terminó descendiendo. Ahora, con un año nuevo parece que un reto surge para el delantero peruano: Racing Club.

Sin saber por cuánto tiempo sería fichado, ni qué cláusulas están en su vínculo, lo cierto es que Paolo Guerrero tendrá un nuevo desafío, pero lo que no hace olvidar que quizá su relación con Alianza Lima se rompió, el club del que es hincha y dónde se formó.