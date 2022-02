Paolo Guerrero se sigue recuperando para estar al 100% cuando le toque volver. El delantero aún no ha dado señales sobre su futuro, mucho se dice que lo podríamos ver en Alianza Lima, la casa que lo vio nacer futbolísticamente, pero no hay nada confirmado hasta el momento, el ‘Depredador’ está enfocado en regresar a las canchas.

+ "Ricardo Gareca nuevo director técnico de Colombia para el 2023"

+ Carlos Bustos habló del estado físico de Cristian Benavente

+ ¿Qué día Gareca presentará la lista de convocados y quiénes estarían?

El delantero peruano no se quedaría sin ofertas, ya que como indican en el suplemente Deporte Total, el delantero habría confirmado que maneja opciones de otros clubes después de haber dejado el Internacional de Porto Alegre. Sin duda alguna Paolo Guerrero tiene como meta, actualmente, recuperarse de su lesión para después rendir en el campo con el equipo que le toque jugar.

Si es que Paolo Guerrero se decide por llegar a vestir los colores de Alianza Lima tendría un límite de tiempo, ya que el periodo para fichar en el torneo peruano comenzó el 15 de diciembre y duraría hasta el 8 de marzo. El delantero podría mantener en vilo a los de La Victoria hasta la primera semana del siguiente mes.

Cabe resaltar que el ‘Depredador’ ya tiene una vida construida en Brasil, por eso es que una oferta del fútbol de esa parte de Sudamérica sería muy atractiva para él y más cuando el periodo de fichajes cierra el 12 de abril, un mes más que el torneo peruano para poder realizar los jales. De momento, Paolo Guerrero aún no define su futuro.

Finalmente, el pasado 2021 Paolo Guerrero habría dado declaraciones a El Comercio donde dijo: “Tengo propuestas del extranjero. Venir a Alianza me motiva mucho, no es que la descarto, pero tengo que analizar. Vivo en Brasil, mi último equipo ha sido un equipo brasileño. Por lo que tengo entendido tengo propuestas de otros clubes, pero vamos a ver, no descarto venir a Alianza en un momento, pero yo ahora estoy concentrado en recuperarme al cien por ciento porque quiero volver a jugar y volver a jugar bien”.