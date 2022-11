En Alianza Lima no se quieren dormir con el tema de los fichajes y por eso de a pocos están dando la vuelta a la página del bicampeonato. Los íntimos quieren repetir lo hecho en este año para la siguiente temporada y por eso tienen hasta PLAN B en los fichajes. Uno de ellos es el caso de Gabriel Costa-que lo más probable renueve con Colo-Colo de Chile-y en su lugar iría Raziel García que no goza de mucha continuidad en Deportes Tolima de Colombia. Esto es según la información del periodista, TADOKORO: "Si Gabriel Costa renueva con Colo Colo, que es lo más probable, Alianza Lima activó el plan de contingencia: Raziel García. Irán por el actual volante de Tolima, quien no goza de continuidad" indicó el comunicador digital.

García, siempre ha sido de interés de clubes grandes del fútbol peruano. Incluso el conjunto blanquiazul lo ha querido en sus filas temporadas atrás, pero nunca se llegó a concretar su llegada a La Victoria.

Además, como dijimos, al volante peruano no le está yendo del todo bien en su club. Y en una reciente entrevista hecha por Jean Pierre Maraví (periodista) se pudo conocer la opinión de la actualidad de Raziel por medio de su técnico, Hernán Torres: "Son decisiones técnicas por la cual Raziel García no ha estado dentro de los jugadores del plantel. La verdad no estoy enterado si es que el técnico de Perú lo llamó o no porque nadie se comunicó conmigo. Y como le digo, son decisiones técnicas por las que no está siendo titular en el equipo", indicó el técnico colombiano.

El estratega cafetero dejó en claro el por qué no lo pone de titular al centrocampista de la Selección Peruana: "Yo pienso que está trabajando, pero no puedo decir si está haciendo bien o mal. Como te digo, él ha estado trabajando normalmente como debe de ser, hay una disputa por el puesto y hay varios jugadores que han estado jugando más que él", explicó Torres.