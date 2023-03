Después de fichar por el recién ascendido a la Liga 1, Deportivo Garcilaso, Wilmer Aguirre salió hablar los motivos del porqué decidió irse a Cusco. Además, dio fuertes declaraciones contra su ex equipo, Alianza Lima.

Es que toda una tendencia se volvió, cuando se supo el nuevo destino del Zorrito. Es que muchos pensaban que se retiraba del fútbol, acompañando a uno de sus mejores amigos como Jefferson Farfán-que el año pasado anunció su retiro del deporte rey-finalmente, el extremo de 39 años decidió seguir jugando.

Sin embargo, eso no es todo, ya que el ex delantero blanquiazul dio fuertes declaraciones tras su salida de La Victoria, en donde acusa que la administración no tuvo la intención de que se retire en el club y que se fue muy dolido.

"Llegar al Cusco no estaba en mis planes, es un nuevo reto. Por edad quería retirarme. Mi idea era retirarme en Alianza Lima, pero ellos no tuvieron la intención. Esto es fútbol. Me voy muy dolido por la forma", afirmó.

Por último, recordemos que Aguirre, mediante sus redes sociales, se despidió de su amado equipo y lo hizo con una emotiva carta, donde señaló que seguirá alentando y espera que se pueda lograr el tricampeonato.



"Ahora me toca decir adiós. No voy a seguir en el club, pero mi carrera no ha terminado. Muchas gracias Alianza por todo lo que me diste y perdón por tan poco", publicó.