La Selección de Inglaterra no tuvo compasión contra Macedonia del Norte y lo goleó por 7-0, en el estadio Old Trafford, por la jornada cuatro de la Clasificación para la Eurocopa 2024.

Desde el principio los ingleses ya avisaban que podría pasar cualquier cosa en el Teatro de los Sueños y a los 28′ minutos, apareció Harry Kane para anotar el primer tanto del compromiso, el delantero del Tottenham marcó un doblete, porque nuevamente se hizo presente en los goles a los 73′, vía penal.

Bukayo Saka hizo un hat trick a los 38′, 47′ y 51′. Los otros tantos fueron hechos por Marcus Rashford (45′) y Kalvin Phillips 64′. Un resultado muy abultado a favor de los dirigidos por Gareth Southgate.

Con este resultado, los locales suman 12 puntos ocupando el primer lugar del Grupo C. Por su parte, la visita, se queda con tres unidades y se queda en el cuarto lugar.

PREVIA INGLATERRA VS MACEDONIA DEL NORTE:

Llegando con números abrumadores, Inglaterra tiene nueve puntos luego de conseguir tres triunfos en sus primeras presentaciones. Convencidos de seguir sumando, Harry Kane va por más goles.

Mientras que Macedonia se ampara en la esperanza del único gol. Teniendo hasta ahora solo tres puntos de nueve, se ubica en el tercer lugar del grupo C y un triunfo podría impulsarlo hasta la segunda casilla.

INGLATERRA VS MACEDONIA DEL NORTE: PROBABLES ALINEACIONES

Inglaterra: J. Pickford; K. Trippier, M. Guehi, H. Maguire, L. Shaw; T. Alexander-Arnold, D. Rice, J. Henderson; B. Saka, H. Kane, J. Maddison

Macedonia: S. Dimitrievski; S. Ristovski, G. Zajkov, M. Ristovski; S. Ashkovski, A. Ademi, E. Bardhi, E. Alioski; E. Elmas, I. Nestorovski, A. Trajkovski