En el Etihad Stadium se jugó un gran duelo entre el Manchester City vs. Liverpool. Jornada repleta de grandes goles.

Todos creíamos que este sería el duelo más importante de la jornada en la Premier League, pero no fue así. Se definió muy rápido, demostrando que los niveles de diferencia están demasiado marcados.

Uno pelea el torneo en la parte de arriba, mientras que su rival de turno está divagando en el ambiente de coger un torneo internacional. Ambos son gigantescos a nivel histórico, pero se nota la jerarquía diferencial en esta temporada por lo menos.

Manchester City remontó el arranque complicado de este duelo en condición de local ante el Liverpool. El cual con gol de Mohamed Salah se sintió intimidado, sin embargo, con paciencia y calma, características de los cuadros dirigidos por el Pep Guardiola.

Lo sacó adelante, gracias a los tantos del gran Julián Álvarez, seguido por Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, y Jack Grealish. Con eso se concretó la volteada, y el resultado que seguramente estará en la mente de los fans por mucho tiempo.

Gracias a este triunfo, el Manchester City podrá ir la próxima jornada de visita ante el Southampton el sábado 8 de abril desde las (11:30 AM - HORA PERUANA). Mientras que, Liverpool tendrá el partido como visitante otra vez, en esta ocasión frente al Chelsea el martes 4 de abril a las (2:00 PM - HORA PERUANA).

PREVIA DEL PARTIDO - MANCHESTER CITY VS. LIVERPOOL

Levantando el telón de la jornada 29 de la Premier League 2023/2024, Manchester City recibe a Liverpool este sábado 1 de abril. Enfrentándose en el Etihad Stadium, el cuadro del español Pep Guardiola está a la caza del Arsenal y por ello tendrá que ganar sí o sí al plantel del alemán Jürgen Klopp.

Estando a 8 puntos del Arsenal a falta de nueve jornadas, Manchester City solo tiene que pensar en ganar y esperar que el líder caiga; por ello, saldrá a ganar sí o sí al Liverpool. Mientras que el rival, con la necesidad de sumar, tiene como único objetivo entrar, primero, a la Europa League y, en el mejor de los casos, a la Champions League.

Manchester City vs Liverpool: marcador en vivo y resultado en directo

Manchester City vs Liverpool: horario en directo para Perú

Manchester City vs Liverpool: canales en vivo de la transmisión en Perú

Siendo uno de los partidos más llamativos de la fecha, el cotejo entre Manchester City vs Liverpool se podrá ver en vivo vía ESPN y online por la señal de Star Plus. Además, tendrás todos los goles, el resumen completo y los mejores momentos del encuentro en Bolavip.pe.

Manchester City vs Liverpool: probables alineaciones

Manchester City: Ederson; Akanji, Rúben Días, Aké; Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Gündogan, Grealish; Erling Haaland

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gakpo, Fabinho, Milner; Salah, Diogo Jota, Núñez