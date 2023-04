Los azules no pudieron revertir el marcador a pesar de todos sus esfuerzos. Solo consiguieron empatar en el marcador.

Una clasificación soñada se dio para AC Milán tras vencer como visita al Napoli por 1-0 en el estadio Diego Armando Maradona. A pesar de que el francés Oliver Giroud falló un penal a los 22 del partido. Los visitantes pudieron reponerse.

Un encuentro donde los azules empezaron atacando en los primero minutos, pero no había nada concreto en las acciones de gol y antes que se vayan al descanso. Una jugada elaborada por Rafael Leao, pudo abrir el marcador para los rossoneros. La anotación la hizo Giroud, que después del tiro de los doce pasos errado supieron reponerse y lograron ganar.

Durante el encuentro, los locales, muy aparte de tener muchas oportunidades de encontrar el empate, se le iluminó la noche cuando el árbitro sancionó un penal a su favor. Lamentablemente, Khvicha Kvaratskhelia falló ese remate y dejaba sin chances a los de Nápoles, que encontraron el empate por Victor Osimhen, pero el global quedó 2-1.



Con este resultado, la historia en la Champions League ganó y la falta de experiencia en estas instancias le pasó factura a los dirigidos por Luciano Spalletti, que se quedó con el título de revelación del torneo.

PREVIA NAPOLI VS AC MILÁN:

Napoli sigue demostrando su gran nivel en la Serie A y ante el Verona no fue la excepción, aunque el rival se encargó de cerrarse en la zona defensiva, de modo que cortaron jugadas antes de llegar a un remate final al arco. La acción más clara que tuvieron fue un tiro de Oshimen que dio en el palo, finalmente quedaron empatados sin goles.

Por su parte, AC Milán se vio en aprietos en el comienzo de su visita contra el Bologna, los locales salieron con todo y se pusieron adelante en el marcador rápidamente. Luego la ofensiva rojinegra mejoraría hasta igualar el resultado antes de irse al vestuario. Sin embargo, el 1-1 quedó hasta terminar el partido.

Además, por la Champions League, la semana pasada, los azules cayeron 1-0 ante los milaneses. El único tanto no lo anotó Ismael Bennacer a los 40'. En la parte complementario, los napolitanos no pudieron darle vuelta, se le vio falta de calidad de llegadas al área rival y a pesar de haber tenido 4 remates, no puedo ganarlo.





MARCADOR NAPOLI VS MILÁN: