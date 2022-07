En un nuevo amistoso internacional a jugarse en los Estados Unidos que busca hacer más global las marcas más importantes del mundo, estarán jugando América de México con Pedro Aquino entre los fijos para jugar. Tendrán un rival de turno complicado, poderoso, y para muchos, imposible de vencer como Manchester City.

Desde las (7:30 PM - HORA PERUANA) en el 'Estadio NRG' de Houston, Estados Unidos, en un partido que tendrá los ojos del mundo encima. Porque Pep Guardiola estará presentando un equipo con muchos nombres nuevos, y todos los peruanos esperamos ver en la cancha por parte de 'Las Águilas' a Pedro Aquino, volante ex Sporting Cristal.

En las horas previas a este versus, el director técnico español de los 'Citizens' mediante conferencia de prensa explicó: "Las primeras impresiones de Julián, Kalvin, Erling y Stefan fueron muy buenas, parecen buenas personas. Tener buenas vibraciones en el vestuario es más considerable que la táctica".

Por su parte, el entrenador del América de México, Fernando Ortiz, precisó: "Habrá rotaciones, la idea es que todos puedan jugar, que ellos se sientan con la felicidad de estar en este tipo de partidos". Poniendo en claro que habrán rotaciones seguramente, y mediante eso, encontrarán su mejor rendimiento ante un gigante mundial.

POSIBLES ALINEACIONES (AMÉRICA DE MÉXICO VS. MANCHESTER CITY):

XI AMÉRICA DE MÉXICO: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Sebastián Cáceres, Mauricio Reyes; Pedro Aquino, Jonathan Dos Santos; Miguel Layun, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas; y Román Martínez.

DT: Fernando Ortiz.

XI MANCHESTER CITY: Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Aké, João Cancelo; Kalvin Phillips, Rodri, Kevin De Bruyne; Riyad Mahrez, Erling Haaland y Bernardo Silva.

DT: Josep Guardiola.

(AMÉRICA DE MÉXICO VS. MANCHESTER CITY) ¿CUÁNDO SE ENFRENTARÁN POR ESTE AMISTOSO INTERNACIONAL?:

El juego que protagonizarán América de México vs. Manchester City, en un partido amistoso internacional, se realizará este miércoles 20 de julio en el Estadio NRG, Houston, Estados Unidos.

