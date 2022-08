Venir desde atrás se está transformando en una tradición para Manchester City en la Premier League, porque tal como ante Newcastle, el cuadro de Pep Guardiola tuvo que revertir un resultado, ahora en Etihad ante Crystal Palace.

Cuando la situación estaba muy cuesta arriba Erling Haaland dijo presente con un triplete, para que los dueños de casa se impusieran por 4-2.

La historia arrancó muy mal para los Citizens, porque a los 4 minutos el elenco de Londres marcó el primero, mediante un gol en contra de John Stones, tras un tiro de esquina.

Los córners seguían siendo la principal arma de la tienda que adiestra el francés Patrick Vieira, porque el segundo cayó en los 21' tras un lanzamiento desde el rincón de Eze y un cabezazo de Joachim Andersen.

La reacción para los dirigidos por el catalán tardó en llegar, porque el primer descuento fue recién a los 53', con un zurdazo del portugués Bernando Silva, que dio en un defensor y se clavó en el arco de Guaita.

Pero los celestes pagaron muchos millones de euros al Dortmund para quedarse con los goles del noruego Erling Haaland, y el zurdo respondió, porque anotó en el área chica a los 62' y 70', para así dar vuelta las acciones.

¿Faltaba más? Claro que sí, porque en los 82' el escandinavo recibió un pase y se fue al área aguantando la pelota, y dentro de la zona marcó con un zurdazo colocado. Golazo.

Manchester City, por ahora, es el líder de la Premier League con 10 puntos, los mismos que tiene Brigthon, aunque Arsenal tiene la opción de quedar como solitario puntero si es que vence a Fulham.

La previa

La obligación de defender el título de la Premier League para Manchester City no les permite descansar, ni bajar la guardia en momentos altos y sencillos. El equipo de Josep Guardiola entre semana jugó un amistoso internacional contra Barcelona, por una causa solidaria, empatando 3-3 y moviendo mucho a los jugadores que no han tenido hasta ahora minutos en cantidad. Estos mismos han presionado para estar en esta jornada.

Donde enfrentarán al modesto Crystal Palace, donde deberían ganar sin ningún problema, superarlos por un margen amplio sería lo ideal. Pero lo más importante para la planificación semanal es no dejar puntos en el camino. Porque hay equipos como Arsenal arriba de ellos. Actualmente, con 7 unidades en tres jornadas, deben seguir presionando para robar el primer puesto de la tabla general, y después mantenerse ahí hasta el término de todo.

De Crystal Palace se puede decir que está sorprendiendo porque en tres jornadas tuvo rivales de alto vuelo. Primero fue como local ante Arsenal donde perdieron (0-2), luego tuvieron que visitar a Liverpool y les robaron un valioso empate (1-1). Finalmente, como local, vencieron a Aston Villa por un contundente (3-1), todo esto por la Premier League. Añadimos, que entre semana por la EFL Cup, despacharon al Oxford United por (0-2). Llegan con la moral en alto, para jugar contra el todopoderoso Manchester City.

Las bajas por parte del equipo 'ciudadano' confirmadas por el cuerpo médico son las de Aymeric Laporte por una cirugía en la rodilla. Después están Jack Grealish con un tema en los ligamentos, y Nathan Ake con cargas en la ingle. Todos ellos no deberían ver actividad en esta fecha. Crystal Palace tendrá la vuelta de 3 jugadores importantes como: Joel Ward, Joachim Andersen y Tyrick. Quienes se sumarán a la zona defensiva, para hacer lo que mejor saben.

POSIBLES ALINEACIONES MANCHESTER CITY VS. CRYSTAL PALACE:

XI MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Stones, Días, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Haaland, Foden.

XI CRYSTAL PALACE: Guaita; Ward, Anderson, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Ayew, Edouard, Zaha.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL MANCHESTER CITY VS. CRYSTAL PALACE?

Manchester United será local este sábado 27 desde las (9:00 AM - HORA PERUANA) ante el Crystal Palace, en su casa, el 'Estadio Ciudad de Mánchester'.

