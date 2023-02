En el Estadio Benito Villamarín se estará jugando el partido pendiente por la jornada 17 de la Liga Española 2022-23, este miércoles 1 de febrero desde las 3:00 PM - HORA PERUANA. Entre Real Betis vs. FC Barcelona.

Real Betis vs. FC Barcelona EN VIVO ONLINE por la Liga Española 2022-23: partido pendiente de la jornada 17 y los favoritos son los culés

Barcelona buscará aumentar su ventaja en la cima de La Liga a ocho puntos cuando viaje al Estadio Benito Villamarín para enfrentar al Real Betis el miércoles por la tarde. Los dos equipos aseguraron victorias fuera de casa por 1-0 en la máxima categoría la última vez, con el Barça venciendo al Girona y el Betis venciendo al Getafe.

Después de perder tres partidos consecutivos en todas las competiciones, aunque dos de ellos por penales, el Real Betis volvió a la senda del triunfo con una estrecha victoria por un gol sobre el Getafe, amenazado por el descenso, el sábado. En un duelo en el que faltó calidad en el último tercio, el empate finalmente lo rompió en el minuto 86, Borja Iglesias, que convirtió desde el punto de penalti para poner fin a su sequía de siete partidos sin marcar.

El 26 de octubre fue la última vez que el Barcelona probó la derrota en cualquier competición (una derrota en casa por 3-0 en la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich) y desde entonces ha acumulado una racha de 13 partidos sin perder, incluidas victorias en cada uno de sus últimos ocho partidos. Los de Xavi se han impuesto con un 1-0 en sus últimos tres partidos ante Getafe, Real Sociedad y Girona respectivamente, superando este sábado a este último gracias a un gol en la segunda parte del suplente Pedri, que ya suma tres goles en sus últimas cuatro apariciones.

La única preocupación por lesiones del Real Betis es el extremo Juan Cruz, que no juega desde principios de octubre debido a una lesión en el tendón de la corva. Nabil Fekir y Juanmi estuvieron en condiciones de volver al banco de suplentes en la última jornada tras recuperarse de problemas musculares y estarán en la pelea por la vuelta al once inicial el miércoles. El fichaje de enero, Abner, presionará para hacer su primera apertura en casa como lateral izquierdo por delante de Juan Miranda, mientras que los ejes del mediocampo William Carvalho y Guido Rodríguez están listos para continuar al frente de los cuatro de atrás.

Marcador: Real Betis vs. FC Barcelona, por la jornada 17 de la Liga Española

Real Betis vs. FC Barcelona: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 17 de la Liga Española?

El encuentro entre Real Betis vs. FC Barcelona se jugará este miércoles 1 de febrero, a partir de las 15:00 horas de Perú.

Real Betis vs. FC Barcelona: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 17 de la Liga Española?

Argentina ESPN Argentina, Star+

Bolivia Star+, ESPN

Brasil Star+

Chile ESPN Chile, Star+

Colombia Star+, ESPN

Ecuador ESPN, Star+

Internacional Bet365

México Blue To Go Video Everywhere, Star+, Sky HD

Paraguay Star+, ESPN

Perú Star+, ESPN

España Movistar Laliga, Movistar+, Movistar Laliga 2

Estados Unidos ESPN+, ESPN Deportes

Uruguay ESPN, Star+

Venezuela Star+, ESPN