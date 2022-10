Atlético Madrid sacó un verdadero resultadazo en condición de visitante. Jugando ante Real Betis por la fecha 11 de LaLiga, los dirigidos por el técnico argentino Diego Simeone vencieron por 2-1 gracias a un doblete de Antoine Griezmann. Con ello siguen en la pelea por el puesto a Champions League al ubicarse terceros con 23 puntos.

Sin la restricción de alinear a Antoine Griezmann desde el minuto 60, Atlético Madrid puso desde el vamos al delantero francés. Brillando como en su mejor época, el atacante concretó un doblete luego de un primer tiempo modesto.

Anotando en los minutos 54 y 71, Antonine Griezmann encaminaba al Atlético Madrid por la senda del triunfo, pero el suspenso llegó cuando Nabil Fekir descontó sobre los 84 minutos. Aguantando en el estadio Benito Villamarín, el cuadro del técnico Diego Simeone sacó el partido adelante.

Con estos vitales tres puntos, Atlético Madrid se posiciona en la tercera casilla de LaLiga. Con 23 unidades se queda a la caza del FC Barcelona, que tiene 25 y un partido menos, y más lejos Real Madrid, líder con 31 puntos.

PREVIA

Tras los empates decepcionantes de ambos conjuntos durante la semana, el Real Betis recibe al Atlético de Madrid en Sevilla para lo que promete ser uno de los partidos del fin de semana en LaLiga. Los anfitriones fueron incapaces de doblegar al obstinado Cádiz el miércoles, mientras que a los visitantes se les negó la victoria en el minuto 92 por su legendario ex-delantero, Radamel Falcao.

Para los visitantes, parece ser un caso de un paso adelante, dos pasos atrás en este momento, ya que siguieron una gran victoria en el alto Athletic de Bilbao el fin de semana pasado con un tibio empate 1-1 con el Rayo Vallecano el martes. Después de tomar la delantera a través de Álvaro Morata, luego de un gran trabajo de Antoine Griezmann en forma, Los Colchoneros permitieron que sus aventureros oponentes regresaran al juego con una exhibición pasiva en la segunda mitad, incapaces de terminar el partido con un segundo gol. Al final, un penalti en el minuto 92 del ex goleador del 'Atleti', Falcao, fue lo mínimo que mereció el Rayo Vallecano.

El Real Betis seguirá sin sus estrellas Juanmi y Nabil Fekir este fin de semana, ambos aún recuperándose de lesiones en el tendón de la corva y el tobillo, respectivamente. También sin Canales por sanción, el trío indisponible suma 34 goles en LaLiga desde el inicio de la temporada pasada para los de Pellegrini. No obstante, deberían surgir más oportunidades para los emocionantes extremos jóvenes Luiz Henrique y Rodri Sánchez, con Borja Iglesias seguramente volviendo a liderar la línea, buscando agregar a sus siete goles en lo que va de campaña.

Los visitantes también están luchando en el frente de las lesiones, con el estado físico de Jan Oblak como principal preocupación antes de su viaje a Sevilla. El portero esloveno fue sustituido durante la victoria por 1-0 del pasado fin de semana ante el Athletic de Bilbao, aparentemente incapaz de recordar el incidente por temor a una conmoción cerebral. Además, todos los de Koke, Thomas Lemar y Marcos Llorente están de baja por problemas en el muslo, mientras que Sergio Reguilón podría finalmente hacer el banquillo tras una operación.

POSIBLES ALINEACIONES REAL BETIS VS. ATLÉTICO DE MADRID:

XI REAL BETIS: Silva; Moreno, Felipe, Pezzella, Sabaly; Guardado, Rodriguez; Rodri, Carvalho, Henrique; Iglesias.

XI ATLÉTICO DE MADRID: Grbic; Reinildo, Gimenez, Savic, Molina; Carrasco, Witsel, Kondogbia, Correa; Morata, Griezmann.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL REAL BETIS VS. ATLÉTICO DE MADRID?

Real Betis será local ante Atlético de Madrid este domingo 23 de octubre, a las (9:15 AM - HORA PERUANA), en el 'Estadio Benito Villamarín'. Partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Española.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE REAL BETIS VS. ATLÉTICO DE MADRID?

Argentina Star+, ESPN3 Argentina

Bolivia Star+

Brasil NOW NET e Claro, Star+, ESPN4

Chile Star+, ESPN Chile

Colombia Star+, ESPN

Ecuador Star+, ESPN

Internacional Bet365

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá Sky HD, VIX+

Paraguay Star+

Perú Star+

España Movistar Laliga 2, Movistar+, Movistar Laliga

Reino Unido Premier Player HD, Premier Sports 2, LaLigaTV

Estados Unidos ESPN+, ESPN Deportes, ESPN Deportes+

Uruguay Star+

Venezuela ESPN, Star+