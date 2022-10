Cuando el amor está por encima de todo lo demás como decisión para vivir, es complicado quitarlo del primer plano. Paolo Guerrero estaría viviendo un momento feliz, externo a la carrera profesional, óptimo y necesario, según la información de un portal de Brasil. Donde cuentan que no está haciendo una gran temporada con camiseta del Avaí, pero aun así, su idea es mantenerse por esas tierras.

El motivo principal va lejos del fútbol profesional, no tiene nada que ver con el balompié internacional, menciona el propio medio de comunicación, quien titula de la siguiente manera su intervención sobre el goleador peruano, bastante ácido como es que lo escribe para ser sinceros: "La razón por la que Paolo Guerrero prefiere quedarse en Brasil y ganar un triste sueldo".

"El sueldo aproximado de Paolo Guerrero data de los 28 mil dólares según el cambio de moneda, porque lo que se registra en su contrato es un porcentaje cercano a los 150 mil reales por mes. Dejando de lado la oferta de Alianza Lima, que lo superaba por mucho, aproximadamente los 90 mil dólares. En un fútbol donde la exigencia era menor". Menciona el portal informativo, donde menciona, el principal dato que cambió la historia del 'Depredador'.

Y es que su actual pareja, con quien comparte tiempo de calidad, sería la principal influencia para la alegría del ex Bayern Múnich en Alemania: "Su actual enamorada lo mantiene bastante feliz, por eso no está dispuesto a salir con destino al Perú. No quiere apresurar procesos desde ese aspecto, por lo que la decisión de regresar a Alianza Lima se tiene que conversar". Señala 'El Futbolero', añade como broche de oro, su mal rendimiento este 2022.

Catalogando este estado como 'el peor de los últimos 10 años en Brasil': "Sin embargo, no hubo secuencia con la camiseta blanquiazul. Bajo el mando de Lisca, ingresó solo dos veces, aquejado por un problema en la rodilla derecha que lo aqueja desde la temporada internacional. Durante 10 años en el fútbol brasileño, el ídolo peruano también jugó en Corinthians y Flamengo, los dos equipos con mayor afición del país". Suena duro, pero algo de razón existe dentro de estas palabras ¿Cuál será el próximo destino de Paolo Guerrero? Porque en Avaí no seguirá…