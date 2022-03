Los equipos que buscarán su boleto para estar en la élite del fútbol peruano en 2023, comenzarán su carrera en la segunda división. Esta mañana en la sede de VIDENA se realizó la presentación oficial del torneo conocido como 'Liga 2', el encargado de hacer eco de ello fue Víctor Villavicencio.

El gerente general de la Liga de Fútbol Profesional estuvo feliz de poder brindar las novedades al respecto. Para empezar a resumir cómo se jugará esta temporada el ascenso nacional, debemos señalar que se jugarán 13 jornadas y cada club tendrá una fecha de descanso.

Alfonso Ugarte, Alianza Universidad, Chankas FC, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Coopsol, Juan Aurich, Llacuabamba, Pirata FC, Santos, Sport Chavelines, Unión Comercio y Unión Huaral. Son los clubes participantes, que estarán peleando por el cupo y medio para la edición próxima de "Liga 1".

FECHA 1 - LIGA 2:

Unión Comercio vs. Cusco FC

Deportivo Coopsol vs. Los Chankas

Unión Huaral vs. Llacuabamba

Alianza UDH vs. Chavelines

Comerciantes Unidos vs. Alfonso Ugarte

Juan Aurich vs. Pirata FC

Santos FC descansa

FIXTURE COMPLETO - LIGA 2: